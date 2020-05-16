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Поисковики ищут родственников алтайского солдата, погибшего под Тверью

, ИА "Амител"
Его останки были найдены в Тверской области
Фото: warriors.fandom.ru

Фото: warriors.fandom.ru

В Твери поисковый отряд обнаружил останки жителя Алтайского края Сергея Ивановича Еремина, погибшего во время Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба МПОО "ПО "Тризна".

Тело солдата было обнаружено в Ржевском районе Тверской области во время разведывательного выезда. По сохранившемуся фрагменту воинской книжки, которая была при себе у покойного, волонтеры смогли установить личность погибшего,

Сейчас отряд разыскивает родственников Сергея Ивановича, чтобы передать им тело героя для погребения. Согласно документам, солдат родился в 1903 году и проживал в Барнаульском районе, который теперь разделен между Косихинским, Краюшкинским и Павловским.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

16.05.2020 10:56
- гость -

Это что еще за район такой новый - Краюшкинский???

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