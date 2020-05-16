В Твери поисковый отряд обнаружил останки жителя Алтайского края Сергея Ивановича Еремина, погибшего во время Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба МПОО "ПО "Тризна".

Тело солдата было обнаружено в Ржевском районе Тверской области во время разведывательного выезда. По сохранившемуся фрагменту воинской книжки, которая была при себе у покойного, волонтеры смогли установить личность погибшего,

Сейчас отряд разыскивает родственников Сергея Ивановича, чтобы передать им тело героя для погребения. Согласно документам, солдат родился в 1903 году и проживал в Барнаульском районе, который теперь разделен между Косихинским, Краюшкинским и Павловским.