Президент России Владимир Путин поручил правительству и главам регионов сохранять режим самоизоляции для жителей страны старше 65 лет и имеющих хронические заболевания. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Доклад о выполнении требования глава государства приказал представить до 20 мая. С этой же даты местные власти должны будут наладить мониторинг ситуации в домах престарелых и еженедельно сообщать о ситуации в социальных учреждениях.

Ранее amic.ru сообщил, что Путин раскритиковал регионы за задержку дополнительных выплат медикам за работу с коронавирусными больными. Президент обратил внимание на то, что были названы "конкретные цифры и конкретные сроки", и попросил перестать "разводить бюрократию".