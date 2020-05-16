Четыре новых случая заражения COVID-19 выявили в Республике Алтай, общее число заболевших теперь составляет 75 человек. Об этом сообщает республиканский оперштаб.

Коронавирус подтвердился у двух жителей Горно-Алтайска: один был обследован по симптомам ОРВИ, второй вернулся из другого региона, где работал на вахте.

Также среди новых зараженных есть семилетняя жительница Майминского района, у которой ранее диагностировали бронхит, и 37-летний житель Турочакского района, обратившийся в больницу с симптомами ОРВИ.

Как ранее сообщил amic.ru, на 15 мая в Республике Алтай было подтверждено два новых случая заражения коронавирусной инфекцией — диагноз подтвердился у 47-летнего и 17-летнего жителей Горно-Алтайска. За время пандемии из больниц выписали уже 34 человека.

Напомним, в регионе действует масочный режим, а режим самоизоляции продлен до особо распоряжения правительства. Работа туристических баз, гостиниц и детских лагерей приостановлена до 1 июня.