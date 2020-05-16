В Барнауле прошли обыски в квартирах сотрудников ТД "Транс-Ойл" в рамках расследования дела о мошенничестве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

Досмотры проходят по факту хищения топлива компании "Газпромнефть – региональные продажи". Общий ущерб от кражи оценивается почти в девять миллионов рублей, однако задержанных и подозреваемых на данный момент нет.

В УФСБ по Алтайскому краю подтвердили ТАСС информацию об обысках, отметив, что у сотрудников компании были изъяты телефоны и документы.

Торговый дом "Транс-Ойл" занимается продажей и перевозкой нефтепродуктов в регионы РФ, ближнее и дальнее зарубежье. Компания предлагает топливо напрямую от нефтеперерабатывающих заводов, в том числе и от "Газпромнефти".