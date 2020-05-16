На пересечении проспекта Комсомольского и улицы Короленко в Барнауле произошло ДТП с участием такси, сообщает очевидцы в паблике "Инцидент Барнаул".

Столкнулись автомобили Mitsubishi Lancer и Renault Logan. Информации о пострадавших нет. Подробности происшествия уточняются.

Как ранее сообщал amic.ru, 14 мая на 309-м километре трассы Барнаул – Рубцовск – Казахстан столкнулись такси Toyota Picnic и "УАЗ Патриот". В результате аварии 47-летний таксист, по вине которого произошла авария, получил тяжелые травмы и скончался до прибытия медиков. Пассажиру иномарки и водителю отечественного автомобиля госпитализация не потребовалась.