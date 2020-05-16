За отказ от принудительного тестирования на коронавирус россиян ждет штраф от 15 тысяч рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД.

Несогласие на сдачу анализов при подозрении на инфицирование SARS-CoV-2 полиция расценивает как нарушение ст. 6.3 КоАП РФ "Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия". Статья предусматривает административный штраф от 15 до 40 тысяч рублей.

Кроме того, под ответственность по данному пункту административного кодекса попадают уже зараженные COVID-19 и лица, контактировавшие с ними, если они не соблюдали режим самоизоляции. Также виновны и те жители страны, которые не сообщили о своем прибытии из стран с неблагополучной эпидемиологической обстановкой и не обратились к врачам при ухудшении здоровья.

В пресс-центре добавили, что, как правило, правонарушения по этой статье связаны с несоблюдением изоляции дома или в специальных пунктах, а от тестов россияне отказываются в единичных случаях.