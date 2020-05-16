За отказ от принудительного тестирования на коронавирус россиян ждет штраф от 15 тысяч рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД.
Несогласие на сдачу анализов при подозрении на инфицирование SARS-CoV-2 полиция расценивает как нарушение ст. 6.3 КоАП РФ "Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия". Статья предусматривает административный штраф от 15 до 40 тысяч рублей.
Кроме того, под ответственность по данному пункту административного кодекса попадают уже зараженные COVID-19 и лица, контактировавшие с ними, если они не соблюдали режим самоизоляции. Также виновны и те жители страны, которые не сообщили о своем прибытии из стран с неблагополучной эпидемиологической обстановкой и не обратились к врачам при ухудшении здоровья.
В пресс-центре добавили, что, как правило, правонарушения по этой статье связаны с несоблюдением изоляции дома или в специальных пунктах, а от тестов россияне отказываются в единичных случаях.
Комментарии
Ой как все строго. Вы начните штрафовать за неношение масок в общественных местах! А только страшилки рассказываете.
16.05.2020 15:17
- гость -
Вы свою маску чаще меняйте, и все у вас будет хорошо.
16.05.2020 15:19
Вы сказочник.
16.05.2020 15:26
- гость -
Ну вот, как только предложишь к самому себе требовательней относиться, а не на других стучать, так сразу сказочник...
При отказе гражданина пройти тест гражданин подвергается штрафу. Кто будет оштрафован если гражданину отказывают в прохождении теста? Нужно гражданину дать право штрафовать так же как и его штрафуют
16.05.2020 15:19
- гость -
Вы свою маску чаще меняйте, и все у вас будет хорошо.
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Маски носить надо всем, тогда толк будет. Маска наиболее эффективна, когда она на лице у инфицированного человека, а не у того, кто не хочет заболеть.
16.05.2020 15:33
- гость -
Ну вот, как только предложишь к самому себе требовательней относиться, а не на других стучать, так сразу сказочник...
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Он все правильно сказал. Носить должны ВСЕ. Потому что никто с уверенностью не может про себя сказать - я не заразен и не распространяю заразу.
А как полицаи будут определять: есть подозрение на заболевание короной у человека или нет? На глазок? Захотел и объявил : "У меня есть подозрения. что Вы больны. Давайте на тестирование. И принудительную вакцинацию." Карантин по стране не объявлен. Чрезвычайное положение Царем так же не объявлено На каком основании нарушается основной Закон страны - Конституция? Беспредел. Лекарства от короны -нет. Вакцины- нет. А народ лечат. От чего? Какими лекарствами? От гриппа? Люди выздоравливают.