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Дешевле сдать. В МВД рассказали, что ждет россиян при отказе от теста на коронавирус

, ИА "Амител"
Но касается это только принудительных анализов
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

За отказ от принудительного тестирования на коронавирус россиян ждет штраф от 15 тысяч рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД.

Несогласие на сдачу анализов при подозрении на инфицирование SARS-CoV-2 полиция расценивает как нарушение ст. 6.3 КоАП РФ "Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия". Статья предусматривает административный штраф от 15 до 40 тысяч рублей.

Кроме того, под ответственность по данному пункту административного кодекса попадают уже зараженные COVID-19 и лица, контактировавшие с ними, если они не соблюдали режим самоизоляции. Также виновны и те жители страны, которые не сообщили о своем прибытии из стран с неблагополучной эпидемиологической обстановкой и не обратились к врачам при ухудшении здоровья.

В пресс-центре добавили, что, как правило, правонарушения по этой статье связаны с несоблюдением изоляции дома или в специальных пунктах, а от тестов россияне отказываются в единичных случаях.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

16.05.2020 15:17
- гость -

Ой как все строго. Вы начните штрафовать за неношение масок в общественных местах! А только страшилки рассказываете.

16.05.2020 15:19
- гость -

16.05.2020 15:17
- гость -

Вы свою маску чаще меняйте, и все у вас будет хорошо.

16.05.2020 15:26
- гость -

16.05.2020 15:19

Вы сказочник.

16.05.2020 15:33
- гость -

16.05.2020 15:26
- гость -

Ну вот, как только предложишь к самому себе требовательней относиться, а не на других стучать, так сразу сказочник...

16.05.2020 15:52
- гость -

При отказе гражданина пройти тест гражданин подвергается штрафу. Кто будет оштрафован если гражданину отказывают в прохождении теста? Нужно гражданину дать право штрафовать так же как и его штрафуют

16.05.2020 16:10
- гость -

16.05.2020 15:19
- гость -

Вы свою маску чаще меняйте, и все у вас будет хорошо.
---------
Маски носить надо всем, тогда толк будет. Маска наиболее эффективна, когда она на лице у инфицированного человека, а не у того, кто не хочет заболеть.

16.05.2020 16:11
- гость -

16.05.2020 15:33
- гость -

Ну вот, как только предложишь к самому себе требовательней относиться, а не на других стучать, так сразу сказочник...
-------
Он все правильно сказал. Носить должны ВСЕ. Потому что никто с уверенностью не может про себя сказать - я не заразен и не распространяю заразу.

16.05.2020 16:45
гость

А как полицаи будут определять: есть подозрение на заболевание короной у человека или нет? На глазок? Захотел и объявил : "У меня есть подозрения. что Вы больны. Давайте на тестирование. И принудительную вакцинацию." Карантин по стране не объявлен. Чрезвычайное положение Царем так же не объявлено На каком основании нарушается основной Закон страны - Конституция? Беспредел. Лекарства от короны -нет. Вакцины- нет. А народ лечат. От чего? Какими лекарствами? От гриппа? Люди выздоравливают.

16.05.2020 16:54
гость

правонарушения по этой статье связаны с несоблюдением изоляции дома или в специальных пунктах

Если у нас за сутки выявили 38 инфицированных, то человек 200-300 контактировавших с ними должны сесть на карантин дома или в специальных пунктах. Что-то такой информации нет. Может уже не выявляют контактировавших?

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