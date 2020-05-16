Мэрии Бийска и Рубцовска разместили перечень магазинов и аптек, где в наличии есть защитные маски. Об этом сообщает оперативный штаб по Алтайскому краю.

Списки размещены на официальных сайтах администраций. В Бийске реализацией масок занимается 22 организации, полный перечень магазинов размещен здесь. В Рубцовске защитные средства гарантированно есть в 20 точках, адреса которых можно найти на этой странице.

По информации оперштаба, стоимость рулонных масок составляет от 79,9 руб. за 50 шт., тканевых многоразовых – от 30 рублей за штуку, одноразовых из нетканого материала – от 25,5 рубля.

Штаб напомнил, что данные о точках продажи также есть и на официальных сайтах районных администраций, однако полная выкладка адресов точек продаж в крае окончится в понедельник.

Ранее amic.ru сообщил, что данные о наличии лицевых масок появились на официальном сайте мэрии Барнаула. Со списком можно ознакомиться по ссылке.

Напомним, что с 12 мая в Алтайском крае действует масочный режим. Все жители региона обязаны надевать лицевые средства защиты при посещении остановок, магазинов, аптек и других мест массовых скоплений людей.