15 мая 2019 года стартовал проект "Победа в каждом из нас". Идея проекта родилась из семейной истории Екатерины Банных. Екатерина – двоюродная правнучка рядового 3-го Украинского фронта Алексея Скурлатова. Тот самый "Алеша", который стал прототипом памятника советскому солдату-освободителю в Болгарии. Одна из основных задач проекта "Победа в каждом и нас" - сохранение памяти о военных и трудовых подвигах жителей Алтайского края. Координаторами стали Максим и Екатерина Банных.

За год волонтеры организовали и провели много акций и событий, которые затронули за душу многих жителей Алтайского края. В торжественном открытие проекта приняли участие около 500 волонтеров со всего Алтайского края. Почетные гости, среди которых были губернатор, члены правительства Алтайского края, гости из Москвы, Герои России, отмечали, что праздник был незабываемым. Алексей Романов – Герой России, представитель администрации Президента Российской Федерации, который был на открытии проекта, прислал свое поздравление:

"Год Памяти и Славы! 75 лет Победы над фашистской Германией! Год Проекту "Победа в каждом из нас". Мы вместе делаем доброе дело по увековечению памяти, боремся за сохранение истории, а самое главное, делаем то, чтобы быть чище. Убеждён, что надо вовремя найти нужные слова благодарности за ваш бесценный труд. А слово это на поверхности лежит и оно нам понятно. СПАСИБО!"

А это было только начало. За этот год проведено около 50 акций и проектов. Каждое событие, организованное проектом "Победа в каждом из нас" находило отклик у людей разного возраста и разных профессий. У многих возникало желание помогать, творить добро, изучать историю своей семьи, страны, рассказывать о ней молодежи.

Знаковой точкой стал памятный вечер, посвященный Дню неизвестного солдата. В вечере принимали участие губернатор Алтайского края – Виктор Томенко, его заместители, врачи, учителя, студенты, волонтеры. Со сцены они рассказывали свои семейные истории, читали фронтовые письма и художественные тексты о героях войны, не вернувшихся с поля боя.

"Большинство наших акций проходит в партнерстве с другими общественным организациями – "Алтайским центром развития добровольчества", Алтайским региональным отделением "Поискового движения России", "Военно-историческим обществом". Все знаковые мероприятия прошли при поддержке и участии Администрации и Правительства Алтайского края, депутатов АКЗС и администрации г.Барнаула. Это очень важно. Только вместе можно сохранить и передать следующим поколениям историческую правду о Великой Отечественной войне", — подчеркнул Максим Банных – координатор проекта "Победа в каждом из нас".

В мае 2019 года "Волонтеров Победы" было 500 человек. За год эта цифра увеличилась до 2200 человек. В Барнауле прошли обучение лидеры волонтеров со всей Сибири.

Особая гордость проекта — это отклик жителей Алтайского края, которые присылали и присылают семейные истории о подвигах своих родных на сайт победавкаждомизнас.рф. Сейчас там более 300 рассказов, каждый из которых важен как память, как исторический факт.

Десятки рассказов становились основой для радиопрограмм, для статей в районных газетах и краевых СМИ. Слушатели и читатели всегда оставляли о них очень трогательные отзывы. Некоторые говорили о том, что и в их семье была похожая история.

Каждый день мы узнаем о невероятных судьбах и историях наших земляков. Происходят события, которые связывают одно поколение с другим, годы войны и современность. Несколько дней назад координатор проекта Максим Банных и руководитель Алтайского регионального отделения "Поисковое движение России" Дмитрий Вейн вручили фронтовое письмо, написанное 77 лет назад Плотниковым Иваном Яковлевичем, уроженцем села Огни Усть-Калманского района, двоюродной внучке солдата Наталье Ом. Она живет в Барнауле и со дня на день должна была родить ребенка. Когда женщина сообщила о фронтовой весточке родственникам в Усть-Калманке, они были взволнованы и с трепетом ожидали получения письма. Семья решила, что его хранительницей будет именно Наталья, которая передаст письмо следующему поколению. Это был трогательный и запоминающийся момент.

Одним из важнейших событий проекта стал документальный фильм "Победа в каждом из нас". В нем ветераны Алтайского края: Надежда Мордовцева, Петр Щербаков, Матрена Андрейченко, Лев Малиновский и Захар Масленников - рассказывали о своих фронтовых судьбах, о том, что им пришлось пережить в годы войны. Одна из сюжетных линий фильма – история Алексея Скурлатова. Кинолента о любви к Родине, о связи поколений, о вечной памяти героев Великой отечественной войны. Съемки проходили в Барнауле, Бийске, в селе Налобиха и в болгарском городе Пловдиве. Фильм показали в эфире краевых, сибирских телеканалов и телекомпании Казахстана. И что очень важно, документальное кино посмотрели и тысячи болгарских зрителей.

В юбилейный день Победы, когда отменились все массовые мероприятия, традиционный парад и шествие "Бессмертного полка", ветераны Барнаула не остался без внимания. 9 мая проект "Победа в каждом из нас" организовал акцию "Фронтовые бригады". К ней с большим желанием присоединились вокалисты и звукорежиссёры краевой столицы, которые поехали поздравлять ветеранов прямо во дворе их дома. Акция очень понравилась барнаульцам. Ветераны и их соседи подпевали, выносили портреты своих родственников на балконы или ставили у окна. В день Победы "Фронтовые бригады" посетили 30 дворов, поздравления услышали 70 ветеранов.

За первый год жизни проект стал своеобразной объединяющей силой, а волонтерское движение захватило весь Алтайский край. Люди по велению сердца готовы бескорыстно помогать тем, кто нуждается, оказывать посильную помощь тем, кто рядом, делиться добром и заботой.