3859 человек обратились в поликлиники края с жалобами на присасывание клещей с начала сезона их активности. Об этом рассказали в краевом управлении Роспотребнадзора.

От укусов клещей пострадали 1343 ребенка в возрасте до 14 лет. Всем подлежащим детям введен иммуноглобулин, установлено медицинское наблюдение. При исследовании клещей, снятых с человека, у 5,8% из них был обнаружен вирус клещевого энцефалита. Среди укушенных заболевших клещевым энцефалитом нет.

"Специалисты Управления еще раз напоминают, что в период высокой активности клещей (в мае – июне) при выезде на природу необходимо соблюдать основные меры профилактики клещевого энцефалита: собираясь в лес, необходимо одеться так, чтобы исключить возможность попадания клещей под одежду; брюки надо заправить в сапоги, рубашку в брюки; манжеты рукавов, воротник должны плотно прилегать к телу. Для отпугивания клещей на одежду можно наносить отпугивающие средства (репелленты), которые существенно снижают риск присасывания клещей", — напомнили в ведомстве.