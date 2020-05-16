Мусорный полигон загорелся в Ребрихе. О происшествии рассказали очевидцы в сообществе "Инцидент Барнаул".

Огонь распространился по большой площади. Едкий дым от мусора тянет в сторону трассы и населенных пунктов. По словам очевидцев, из-за сильного ветра пламя очень быстро распространяется по полигону.

Водители, которые проезжают мимо, отмечают, что пожарных на месте возгорания нет. Пламя на свалке никто не контролирует.

Местные жители предполагают, что мусор на полигоне могли поджечь специально. Официальной информации по данному факту нет.