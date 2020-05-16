54-летний житель Турочакского района зарезал собутыльника за то, что тот резко высказался в отношении участников войны в Афганистане. О происшествии рассказали в Следственном комитете по Республике Алтай.

Мужчина, который является ветераном боевых действий в Афганистане, пришел в гости к своему товарищу и присоединился к застолью. Хозяин дома подвыпил и стал оскорблять афганцев и своего гостя. В ходе конфликта бывший военный взялся за нож и ударил оппонента в шею. От полученных травм пострадавший скончался.

Мужчине предъявлено обвинение по статье 105 УК РФ ("Убийство"). Уголовное дело передано в суд.