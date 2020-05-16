СК установил личности тех, кто разместил фото нацистов на сайте "Бессмертного полка"

Четырех человек привлекут к ответственности за размещение фотографий нацистов на сайте "Бессмертного полка — онлайн". Личности виновных установлены, пишет Mash.
Подозреваемые — Даниил Симонов из Перми, Андрей Шабанов из Самары, Денис Воронцов из Волгограда и Вячеслав Круглов из Ульяновска, который ранее был судим за кражу и экстремизм. Сообщается, что в данный момент они задержаны. Проходят допросы и обыски.
Кроме того, при изучении материалов выяснилось, что все они были участниками одних и тех же сообществ. Следователям удалось выйти на след иностранцев, связанных с этим делом. Они находятся на территории Украины и Эстонии.
Подозреваемых накажут по статье за реабилитацию нацизма.
Ранее amic.ru писал о том, что на сайте шествия разместили фотографию Генриха Гиммлера, под которой была подпись "полковник Алексеев В. М.", а также фотографию Гитлера с комментарием о том, что на ней изображен участник ВОВ Гитле Адоль Алоисо.
Комментарии
Не слишком у нас развелось разных организаций и партий с финансированием из за кордона.
На сайте бессмертного полка наверно не мало бойцов из заградотрядов
также фотографию Гитлера с комментарием о том, что на ней изображен участник ВОВ Гитле Адоль Алоисо.
Ну тут вопрос к модераторам уже. Вобще ку-ку штоли.
Тупые либерасты углядывают на фото советских солдат у рейхстага непомерную скорбь.
А в чём именно увидели реабилитацию нацизма?
чо то мне все это напоминает 1933 -37 й и далее с делами "Врачей" врагов народа, и прочих англицких и прочих шпиенах . на хватает только расстельных троек
Когда уже в Рассее начнутся массовые расстрелы врагов народа-либерастов и возрождение ГУЛАГ? Пора бы!
Надо соблюдать традиции, как диды 100 лет назад делали, чтобы вновь на смену Володьке пришел бесноватый кавказец.
Пацаны пока в статусе подозреваемых ( проходят допросы и обыски) ,обвиняемыми станут по представлению прокурора , вину определяет суд .
Но в СМИ пишут виновные. Значит будут.
все они были участниками одних и тех же сообществ. Следователям удалось выйти на след иностранцев, связанных с этим делом. Они находятся на территории Украины и Эстонии.
++++++++++++
Могли бы и сообщества назвать - чай,не реклама. Ну,а Украине и Эстонии следы повесить - сам политический момент велел.