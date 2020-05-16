Более трех миллионов бюджетных рублей потратили в Республике Алтай на строительство бытовки на территории лагеря для детей-сирот. Построенное помещение оказалось непригодным для использования, пишет SM news со ссылкой на Генпрокуратуру РФ.

В загородном лагере "Черемушки", который принадлежит школе-интернату для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей им. Г.К. Жукова, начали возводить бытовую постройку за 3,2 млн рублей. При строительстве было допущено столько ошибок, что использовать новое здание оказалось опасно для жизни и здоровья детей. Данный факт вскрылся при проверке.

Издание отмечает, что зимой в этом учреждении уже был скандал из-за массового заболевания детей. Теперь из-за нового факта халатности в отношении руководителей заведения было возбуждено уголовное дело.