Председателя Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерея Смирнова, который ранее высказывался о пандемии положительно, подключили к аппарату ИВЛ, сообщают "Известия".

Священнослужитель попал в Коммунарку с подозрением на коронавирус еще 8 мая. Сообщалось, что ранее он перенес операцию и это могло осложнить его лечение.

По данным СМИ, Смирнов находится в тяжелом состоянии и подключен к аппарату ИВЛ. Других подробностей пока не сообщается.

Протоиерей Дмитрий Смирнов известен своими эпатажными высказываниями. Ранее он говорил, что коронавирус стоит рассматривать как положительное явление: "Эгоизм стал ужиматься, а вместо него активизируются волонтерство, желание что-то сделать для ближнего, понимание каких-то очень важных для Церкви христианских качеств души".

Сам Смирнов комментировать ситуацию отказался.

"На все молчу, обходитесь без информации из первых рук. Ферштейн?" – цитирует его радиостанция "Говорит Москва".