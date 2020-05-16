Дорожные службы отремонтируют пешеходный мост на улице Фурманова, 87, в Барнауле. Об этом рассказали в пресс-службе администрации города.

К восстановлению объекта приступят 18 мая, а завершить все работы планируют к 20 мая.

"Всего на балансе муниципалитета находится 42 мостовых сооружения, однако вышеуказанный объект не входит в их число, так как был обустроен хозспособом в советский период", – отметили в администрации города.

На время проведения ремонтных работ территория вокруг моста будет помечена специальными сигнальными лентами. Граждан просят проявлять внимательность и аккуратность при прохождении данного участка.