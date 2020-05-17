Вирусолог Анатолий Альтштейн прокомментировал информацию Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС о том, что коронавирусом можно заразиться через пачку чипсов.

"Если разные люди (едят из пачки) и кто-то из них имеет на руках этот вирус, то перенесет на всех. Это все равно, что люди пожимают друг другу руки, обнимаются, целуются. Вы тогда получаете такое заражение", – цитирует врача телеканал РЕН ТВ.

Он подчеркнул, что это касается только людей, которые не живут вместе. Совместно проживающие люди и без того постоянно контактируют друг с другом.