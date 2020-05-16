В Харькове сотрудники правоохранительных органов во главе с командиром батальона № 2 полка полиции особого назначения ГУНП в Харьковской области задержали автомобиль, водитель которого "целился в людей из автомата". При обыске машины оказалось, что оружие игрушечное, пишет 24tv.ua.

Автомобиль, в котором сидел ребенок с игрушкой в руках, ехал по Московскому проспекту и в какой-то момент его подрезала черная Toyota, в которой находился действующий спецназовец Виталий Лисинский. По информации СМИ, сотрудник полиции уже не раз попадал в казусные ситуации. Он устроил драку с продавцом клубники на рынке и избил остановленного водителя на посту, но об этих инцидентах все "забыли".

Для того чтобы задержать "опасную" машину, он вызвал четыре наряда полиции. При осмотре оказалось, что игрушечный автомат принадлежит ребенку.

"Вот этот человек испугался вот этого автомата", – насмешливо говорит автор видео.

В отношении Лисинского назначена служебная проверка.