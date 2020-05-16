Суббота, 16 Май, 21:55

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 73,21
€ 79,13
20°

272043 +9200
Обь
397см +0


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Первомай-2020 Коронавирус на АлтаеДень Победы-2020
Новости

"И это закончится". Алтайские медсестры рассказали, каково это, бороться с пандемией

, ИА "Амител"
Они надеются, что болезнь быстро уйдет

Медсестры, которые трудятся в так называемой "красной зоне" рассказали о своей работе во время пандемии. Интервью с медработницами подготовили "Вести".

Героини ролика – Наталья Фурсова, Галина Шаталкина, Ирина Кульпина и Валерия Красильникова. Все они работают непосредственно с зараженными коронавирусной инфекцией. 

Первый случай коронавируса в Алтайском крае был зафиксирован 29 марта 2020 года. Заболевшая женщина прибыла из Доминиканской Республики. В рамках лабораторного обследования на 10-й день с момента приезда в Россию у нее подтвердилась коронавирусная инфекция. С этого момента и по сей день алтайские врачи противостоят пандемии и не знают, когда это все закончится. 

Материалы по теме
Читайте также в сюжете: Коронавирус на Алтае
Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< май 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
            1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
21:46
Житель Республики Алтай убил собутыльника за оскорбление ветеранов Афганистана 0
21:28
Протоиерея Дмитрия Смирнова, который называл коронавирус полезным, подключили к ИВЛ 2
20:43
Опасное помещение за три млн построили на территории детского лагеря на Алтае 0
20:09
"И это закончится". Алтайские медсестры рассказали, каково это, бороться с пандемией 0
19:35
Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 48 0
19:06
Мусорный полигон загорелся рядом с алтайским селом 0
18:54
СК установил личности тех, кто разместил фото нацистов на сайте "Бессмертного полка" 12
18:09
Почти четыре тысячи человек пострадали от укусов клещей в Алтайском крае 5
17:41
Полчаса на тушение. В частном секторе Барнаула загорелся жилой дом 0
17:06
Из-за ремонтных работ в Барнауле для проезда закрыли улицу Фурманова 0
16:42
Регионам поручили сохранять режим самоизоляции для людей старше 65 5
16:03
За сутки в России коронавирусом заболели еще девять тысяч человек 2
15:41
Оперштаб рассказал, где в Бийске и Рубцовске продают защитные маски 1
15:09
Дешевле сдать. В МВД рассказали, что ждет россиян при отказе от теста на коронавирус 13
14:44
Руководство "Кучуксульфата" прокомментировало информацию о вспышке COVID на заводе 1
14:10
В Алтайском крае тракторист снес опору ЛЭП и оставил без света полторы тысячи человек 1
13:41
Обыски прошли в квартирах сотрудников алтайской нефтяной компании 0
13:16
ДТП с участием такси произошло в центре Барнаула 0
12:39
В Бийске объяснили отсутствие масок на чиновниках во время проверок 10
12:37
Четыре новых случая заболевания COVID-19 выявили в Республике Алтай 0
12:10
Еще на одном алтайском предприятии произошла вспышка COVID-19 4
11:43
Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае достигло 885 44
11:06
Алтайский край занял последнее место в Сибири по приросту заболевших COVID-19 2
10:42
Поисковики ищут родственников алтайского солдата, погибшего под Тверью 0
10:15
"Путинские" 5 тысяч рублей на ребенка. Кто может получить и как это сделать? 4
09:51
Жалобу на "нечестный" аукцион от барнаульской компании отклонили в челябинском УФАС 2
09:08
Первый триллионер может появиться раньше, чем ожидали 2
08:39
Бразильский эколог предрек новую пандемию из-за вырубки лесов 2
08:08
Где расширят Чуйский тракт до четырех полос и сколько на это потратят миллиардов 21
07:37
85-летняя женщина весом 22 килограмма излечилась от коронавируса 0
07:06
Впереди президента. Томенко смягчил режим раньше, чем об этом объявил Путин 36
06:33
Фотограф звезд. Потрясающие снимки ночного неба от Михаила Минкова 0
06:02
Дожди и грозы ожидаются в Алтайском крае 16 мая 0
23:32
В Республике Алтай выявили новые случаи COVID-19 2
23:26
В правительстве РФ рассказали о самочувствии Михаила Мишустина 9
23:04
Мэр Рубцовска вновь обратился к населению из-за коронавируса 1
22:47
Депутат призывал бесплатно раздавать маски и перчатки вместо пособий на них 5
22:29
Лекарство от коронавируса успешно прошло доклинические испытания 5
22:09
Законопроект, регламентирующий дистанционное образование, внесли в Госдуму 5
21:48
Ребенка сбили на пешеходном переходе в Бийске. Видео 16
21:29
Россиянам порекомендовали реже пользоваться деньгами 3
21:09
Путин раскритиковал чиновников за ситуацию с выплатами медикам 8
20:42
Томенко решил пока не снимать ограничения по коронавирусу в Алтайском крае 6
20:28
Жителей Алтайского края предупреждают о грозах и сильном ветре 0
20:05
"Держитесь, все будет хорошо". Именитые жители Алтайского края поддержали педагогов 1
19:48
Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 47 0
19:29
"Потребуются около 9 млрд". Томенко подписал указ о подготовке к зиме 0
19:05
Алтайскую трассу перекроют 18 мая из-за военных 0
18:46
Два предприятия в Бийске эксплуатировали неисправные ж/д пути 1
18:24
Плато да не то. Когда эксперты ждали окончания роста больных COVID-19 1

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.