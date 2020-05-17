Власти Таиланда в четвертый раз продлили временный запрет на прибытие в аэропорты всех международных пассажирских рейсов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на указ управления гражданской авиации королевства.

Запрет на прибытие в Таиланд воздушных судов изначально ввели с 4 по 6 апреля, после продлили до 18 апреля, потом – до 30 апреля и затем – до 31 мая. Согласно документу, теперь аэропорты будут закрыты до 30 июня.

Мера не распространяется на аварийные посадки, возвращение граждан на родину, грузовые, медицинские и военные самолеты. При этом все прибывшие в Таиланд одним из перечисленных способов будут отправлены на 14-дневный карантин.

Первый случай заражения в королевстве был выявлен 13 января. Всего за время эпидемии заразились коронавирусом три тысячи человек, вылечились более 2,8 тысячи, погибло 56 пациентов, в том числе один россиянин.

Как ранее сообщал amic.ru, границы в России закрыты с 30 марта приказом премьер-министра Михаила Мишустина. Выезжать в другие государства могут российские дипломаты и члены их семей.