Правительство России 16 мая утвердило новый порядок выплат компенсаций для медиков за работу с заболевшими COVID-2019, пишут "Известия".

"Федеральные стимулирующие доплаты медработникам, которые, рискуя жизнью и здоровьем, помогают больным коронавирусом, будут рассчитываться исходя из самого факта работы с такими пациентами, без привязки ко времени. Такие изменения в рамках поручения президента утвердило правительство", – сказано в заявлении.

Согласно новым правилам, стимулирующие выплаты положены водителям скорой помощи и сотрудникам транспортных компаний, работающим на аутсорсе. На распределение стимулирующих выплат утвержден очередной транш на сумму более 22,4 млрд рублей. Средства будут предоставлены регионам на доплаты медработникам.

Ранее amic.ru писал о том, что Владимир Путин раскритиковал власти регионов за ситуацию с дополнительными выплатами медикам. Президент отметил, что он назвал конкретные цифры выплат для врачей, которые не зависят от времени их работы.