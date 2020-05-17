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В Сайлюгемском парке насчитали 21 особь снежного барса

, ИА "Амител"
Среди них шесть котят
Фото: sailugem.ru

Фото: sailugem.ru

Сотрудники Сайлюгемского парка насчитали на своей территории и прилегающих землях 21 особь снежного барса. Исследователям понадобилось почти два месяца, чтобы пройти нужный маршрут, сообщает официальный сайт парка. 

Из 21 особи ирбиса 15 взрослых и шесть котят из двух выводков. Аргутская группировка снежного барса по-прежнему подтверждает статус крупнейшей в России: здесь зарегистрировано 10 хищников, в том числе трое барсят Юты.

"К сожалению, информативность некоторых снимков не позволяет точно идентифицировать даже известных особей. Для получения разных ракурсов необходима установка как минимум двух камер на одной мониторинговой точке", – рассказал Денис Маликов, исполняющий обязанности директора Сайлюгемского национального парка.

При этом он отметил, что неизвестные продолжают красть камеры, установленные для слежения за животными.

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

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