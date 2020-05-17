Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал о том, что вакцина от коронавируса в России может появиться уже к концу лета. Анонс он сделал в фильме "Опасный вирус 5" на телеканале "Россия 1".
Гинцбург рассказал, что доклинические испытания будут длиться еще около месяца, после этого Минздрав разрешает тестировать вакцину на людях. Специалист отметил, что препарат показал высокую иммуногенность в ходе испытаний на грызунах.
Александр добавил, что после регистрации и начала производства вакцины делать прививки всем жителям страны будет нельзя. При этом Минздрав бросит все силы на производство лекарства.
Комментарии
По словам Гинцбурга, испытания на мелких животных - мышах и морских свинках - показали очень высокую иммуногенность вакцины. У приматов - макак-резусов и мармозеток - температуры не было, говорится в фильме. При этом директор центра намекнул, что специалисты испытывают препарат и на себе, но это не имеет отношения к клиническим испытаниям.
"А кто вам сказал, что мы не делаем? Ну, просто никто не афиширует это", - сказал Гинцбург. Он отметил, что разработчики часто испытывают препараты на себе и родственниках, чтобы быть уверенными в качестве продукции. Но это не должно иметь никакого отношения к "официозу, который позволяет ввести препарат в гражданский оборот".
Если исследования на приматах, а затем и на добровольцах пройдут успешно, производство вакцины от коронавируса в России может начаться уже в августе, сообщил директор НИЦЭМ. Однако сразу обеспечить лекарством всех жителей РФ, по его словам, не получится. "Минздрав над этим думает, как это сделать, какие мощности можно освободить, чтобы максимально их загрузить производством вакцины", - сказал директор центра Гамалеи, отметив, что нужно производить десятки миллионов доз препарата.
В первую очередь будут вакцинированы группы риска - врачи, сотрудники правоохранительных органов, работники социальных служб. Препарат будет вводиться в правое плечо. Если заболевание станет сезонным, вакцина против COVID-19 сможет в дальнейшем войти в национальный календарь прививок. При этом Гинцбург не исключил, что, если вирус поведет себя как вирус гриппа и будет изменяться, то специалистам придется периодически создавать новый вакцинный штамм.
Если же он поведет себя как вирус кори, который "в процессе всей истории человечества совершенно не меняется", тогда вакцина против COVID-19 войдет в национальный календарь прививок. "К сожалению, этот вирус пришел надолго и всерьез", - констатировал Гинцбург. Он также допустил, что в Россию могут прийти несколько волн заболевания. "Может быть и вторая, и третья, и четвертая.
Соответственно, это мы узнаем в ближайшее время", - сказал эпидемиолог.
Гинцбург добавил, что коронавирус таит в себе много загадок, хотя бы по той причине, что его размеры - 30 килобаз, он самый большой среди всех РНК-содержащих вирусов. Причем "пальцы" его короны находятся не в закрытом состоянии, а разведены, так что вирус всегда готов взаимодействовать с клеточным рецептором. Практически каждая вирусная частичка контагиозна и может заразить организм человека за счет того, что она уже подготовлена к встрече с рецептором. Кроме того, вирус меняет свои проявления и поражает не только легкие, но и другие органы, что беспокоит медиков.
* к сожалению,много сослагательных наклонений , указывающих на то, что безопасность и эффективность вакцины зависит в первую очередь от результатов клинических испытаний,а скорость поступления и массовость вакцинации - от умения развернуть производственные мощности и логистику ,чем отечественная бюрократическая машина явна не обладает.
Гинцбург? Евреец?
Быстрее всего это дело продвигается в сша.Там уже изобрели вакцину от коронавируса,там очень сильно развёрнуты производственные мощности и логистика.Правда уже закопали 86 тысяч человек,умерших от этой болезни.