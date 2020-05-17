Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал о том, что вакцина от коронавируса в России может появиться уже к концу лета. Анонс он сделал в фильме "Опасный вирус 5" на телеканале "Россия 1".

Гинцбург рассказал, что доклинические испытания будут длиться еще около месяца, после этого Минздрав разрешает тестировать вакцину на людях. Специалист отметил, что препарат показал высокую иммуногенность в ходе испытаний на грызунах.

Александр добавил, что после регистрации и начала производства вакцины делать прививки всем жителям страны будет нельзя. При этом Минздрав бросит все силы на производство лекарства.