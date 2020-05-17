С 8 мая в России начались коммерческие показы фильмов. Об этом сообщает РБК.

Как оказалось, все кинозалы, которые работают в условиях пандемии, это так называемые автокинотеатры. Первым заработал кинотеатр "Ночной дозор" в Калининграде. Представители заведения отметили, что получили разрешение на открытие у руководства региона. На первый сеанс было продано 98 билетов на сумму 44 тысячи рублей. При этом зрителей могло быть больше, поскольку плата берется за автомобиль, независимо от того, сколько в нем человек.

13 мая первый показ прошел в новосибирском автокинотеатре Skyline Cinema. Здесь на просмотр фильма приехали на 13 автомобилях, а общие сборы составили шесть тысяч рублей.