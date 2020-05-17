Фото: Barnaul 22
Минувшей ночью в Барнауле на пересечении улицы Чкалова и проспекта Комсомольского произошло жесткое ДТП с участием автомобиля Mitsubishi Lancer и машины скорой помощи марки УАЗ, сообщают очевидцы в сообществе Barnaul 22.
По информации очевидцев, в результате столкновения "буханка" перевернулась несколько раз и разбилась "просто в хлам". Отмечается, что двое медиков пострадали.
На месте аварии присутствовали сотрудники полиции, скорой помощи и спасатели. Официальных данных об инциденте пока не поступало.
Как ранее сообщал amic.ru, 16 мая в Барнауле на пересечении проспекта Комсомольского и улицы Короленко произошло ДТП с участием такси. Тогда столкнулись автомобили Mitsubishi Lancer и Renault Logan.
Комментарии
Догонялись
Рассыпали конаровирус на перекрестке
Гоняющих на машинах идиотов по Ленинскому после 21 часа уже предостаточно. Где наши доблестные блюстители порядка на дорогах?
Я неоднократно видел, как небрежно водители скорой помощи, двигаясь пусть и с включенными спецсигналами, пересекали перекрестки на красный свет, нимало не заботясь о том, водители других автомобилей порой реально не могут вовремя отреагировать на их внезапные маневры. Обстоятельства этого конкретного ДТП мне неизвестны, но я, увы, совсем не удивлен.
Учи мат часть - служебный автомобиль всегда имеет приоритет проезда.
сам учи:
....только УБЕДИВШИСЬ, что ему уступают...
С какой силой надо ударить в УАЗик, чтобы он перевернулся? Соответственно, с какой скоростью надо ехать, чтобы была такая сила удара? С какой скоростью должен ехать автомобиль в городе?
17.05.2020 10:29
для 10-23
- главное чтобы ты убеждался, что ты уступлен, этого хватит
водитель скороц зря героя включил, пытался из бежать столкновения, летунам-телятам урок