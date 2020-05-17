Президент РФ Владимир Путин заявил, что благодаря развитой в стране науки Россия обладает современными видами высокотехнологичного оружия, которых пока нет ни у одной страны мира.
"У нас никогда бы не было современных, высокотехнологичных видов вооружения, которых пока нет ни у одной страны мира. Как мы это могли бы сделать, если бы не было ни фундаментальной науки, ни научных школ, ни инженерных кадров? Это было бы абсолютно невозможно", – сказал российский лидер в интервью программе "Москва. Кремль. Путин", фрагмент которого опубликовал ведущий Павел Зарубин в Instagram.
Ранее Владимир Путин рассказал, что национальная идея России заключается в патриотизме, но он не должен быть "квасным, затхлым и кислым". По словам главы государства, патриотизм заключается в том, чтобы посвятить себя развитию страны и ее движению вперед, а не только акцентированию внимания на героическом прошлом.
Комментарии
Всех убьем и сдохнем от вируса((((
"У нас никогда бы не было современных, высокотехнологичных видов вооружения, которых пока нет ни у одной страны мира" - опять лжёт, или фейк?
"По словам главы государства, патриотизм заключается в том, чтобы посвятить себя развитию страны и ее движению вперед, а не только акцентированию внимания на героическом прошлом" - в таком случае Путин явно не патриот!
Не Божески хвалится Владимир Владимирович своим оружием.
Два пацана пальцуют кто круче .
16.05.20
Соединенные Штаты разрабатывают "супер-пупер-ракету", которая будет развивать в 17 раз большую скорость, чем все существующие на данный момент аналоги. Об этом президент США Дональд Трамп заявил в пятницу в Белом доме на церемонии представления нового флага Космических сил США.
"Мы сейчас создаем невероятную военную технику невиданного ранее уровня. У нас нет выбора, нам приходится это делать, учитывая тех противников, которые у нас имеются", - сказал он.
"Я называю это супер-пупер-ракетой. И я слышал недавно, что она в 17 раз быстрее тех, что имеются сейчас, если брать для сравнения самую быструю ракету, которая сейчас есть в наличии", - заявил президент США.
"Если вы слышали, у России ракеты, которые в 5 раз быстрее, Китай работает над ракетами, которые быстрее в 5 или 6 раз. У нас же - в 17 раз, и этот [проект] только что получил зеленый свет", - утверждал хозяин Белого дома.
* хотя, в принципе , в Рай можно и на хромой кобыле въехать , оставаясь человеком богоугодным на земле.
А это высокотехнологичное оружие от коронавируса защищат?!
Угроза миру сохраняется пока существует грабительский капитализм.
Врет и честно верит в пургу которую несет?
словам главы государства, патриотизм заключается в том, чтобы посвятить себя развитию страны и ее движению вперед
Любой директор говорит, работайте и все у вас будет. И бараны работают годами за копейки, а все - только у директора.
Петушара жирный тупорылый. Я тебе очко заблокирую.
Кот Баюн и соловей разбойник - вот наше супер оружие
Наше главное оружие - Владимир Владимирович Путин, наш главноверховный губошлёп. Других оружий и не надо.
Они очень сильно удивляться. Легко умничать сидя в сети.
Вспомнил как он ракету дарил на нг всем своим нищим подданным) Забавный дед, жаль только что в России он засел.
без ошибок научитесь писать
3 строка сверху. Счастливо искать
Благодаря чему? Дательный падеж. Благодаря наукЕ. А не науки. Два раза в тесте.
ну все, теперь одной ракетой сразу тысячи штабов lol
А чёнибуть для жизни людей у рaшки есть?
Когда вы дешевые обезьяны заткнете свои пасти?
чёнибуть для жизни людей у рaшки есть?
Лебеда в полный рост прет
Это обращение к нам или за границу? Или как обычно у него бывает, сразу несколько целей...
-гость- 11:23
Сергей Павлович? Ролдугин? Панама? вы?
Ой балобол.......
у нас шпингалеты на туалетах в род.домах сломаны! какое нахрен высокотехнологичное оружие. начинать с малого надо. а не с голой жопой на ракете.
С таким руководилой никакие враги уже не нужны. Ухреначил страну в хлам.
Благодаря наукИ! Не склони падежа
Благодаря папи, мами, дяди, тёти. Редактора меняйте. Благодаря папЕ, маме, дяде, тёте
11:54
Что поделаешь? Видимо, им русский язык - не родной.
Недаром два с лишним века назад патриотизм был назван последним прибежищем негодяев.
7.05.2020 11:03
- гость -
Наше главное оружие - Владимир Владимирович Путин, наш главноверховный губошлёп. Других оружий и не надо.
Он то плакал,то смеялся,то щетинился,как ёж. Он над нами издевался- сумасшедший,что возьмешь"...(с)
мультфильмы то будут?
Взгляд со стророны: Работаешь в фирме, период кризиса, доходы и зарплаты упали. Тратишь на оружие и всякую разную личную безопасность треть своей зарплаты и кричишь на улице чтоб соседи слышали что у тебя уже есть супер-пупер оружие, а скоро будет ещё круче.)
... масками не в состоянии себя обеспечить а лезем своим рылом в калашный ряд
Пушка которая ни разу не стреляла. Да и неспособна даже теоретически. После первого выстрела развалится.
Там еще где-то царь-колокол который ни разу не звонил.
в США , Япония и ЕС гордятся изобретениями улучшающую и продляющую человеческую жизнь, а в России гордятся средствами ее уничтожения. симптомы однако.
дедушка уже старый, ему уже все-равно
Рейтинг стран по количеству оформленных патентов за год. Википедия.
С кем мы собираемся быть в будущем на равных???) Или просто ждать рост цены на нефть и пугать всех оружием?
1 Китай 1 381 594
2 Соединённые Штаты Америки 606 956
3 Япония 318 479
4 Южная Корея 204 775
5 Европейский Союз 166 585
6 Германия 67 712
7 Индия 46 582
8 Россия 36 883
9 Канада 35 022
10 Австралия 28 906
нынче воюют не оружием а экономиками. скоро я думаю пустые холодильники свое веское слово скажут.
прошлый раз ныне дохлый СССР накрылся медным тазом имея ВТОРУЮ ЭКОНОМИКУ. и пол мира сателлитов при попытке гонки в звездных войнах. а теперь его наследница , с экономикой в 1% от мирового и без союзников, захотела потягаться с 65% мировой экономики(НАТО +союзники) . явно кто то решил завершить процесс на оставшейся территории до своего логического конца.
Ну и? Кто-нить пшикнет супервирусок из-за границы, армия и население в повалку сляжет и никакое супер оружие не нужное станет в момент.
А это высокотехнологичное оружие от коронавируса защищат?!
А может это и есть то самое оружие о котором дедушка имел в виду?
в марте во Флориде ракета-носитель Falcon 9 вывела в космос с интернет-спутниками Starlink. Космическая спутниковая сеть следующего поколения Starlink способна обеспечить широкополосным доступом в интернет всех жителей Земли. В России же проводят испытания ракет по их уничтожению.
когда Путин нас покинет, ЦРУ обязано будет установить в своем холле славы звезду с надписью "Спасибо тебе, агент Вова ".
Вы только вдумайтесь. После развала СССР военно-промышленный комплекс США сжался, как шагреневая кожа. НАТО стало существовать практически только на бумаге. И только благодаря титаническим усилиям кремлевских бюджет Пентагона взлетел в этом году до рекордных $738 миллиардов, а крупнейшие компании ВПК США сейчас завалены заказами.
при Путине из РФ было выведено более триллиона долларов, прежде всего в США. Имея мозги и не будучи вором, на эти деньги можно было чудеса в России сотворить. Вместо этого "кремлевские" профинансировали американскую экономику, а также бюджет Пентагона. Я глубоко убежден, что сейчас в Кремле сидят уникально полезные идиоты самых страшных врагов России.