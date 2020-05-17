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Путин заявил о наличии уникального оружия у России, которого нет ни у кого в мире

, ИА "Амител"
Все это стало возможным благодаря фундаментальной науке и инженерным кадрам
Фото: 1tv.ru

Фото: 1tv.ru

Президент РФ Владимир Путин заявил, что благодаря развитой в стране науки Россия обладает современными видами высокотехнологичного оружия, которых пока нет ни у одной страны мира.

"У нас никогда бы не было современных, высокотехнологичных видов вооружения, которых пока нет ни у одной страны мира. Как мы это могли бы сделать, если бы не было ни фундаментальной науки, ни научных школ, ни инженерных кадров? Это было бы абсолютно невозможно", – сказал российский лидер в интервью программе "Москва. Кремль. Путин", фрагмент которого опубликовал ведущий Павел Зарубин в Instagram.

Ранее Владимир Путин рассказал, что национальная идея России заключается в патриотизме, но он не должен быть "квасным, затхлым и кислым". По словам главы государства, патриотизм заключается в том, чтобы посвятить себя развитию страны и ее движению вперед, а не только акцентированию внимания на героическом прошлом.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей 8-909-500-95-40

Комментарии

17.05.2020 10:25
Гость

Всех убьем и сдохнем от вируса((((

17.05.2020 10:26
- гость -

"У нас никогда бы не было современных, высокотехнологичных видов вооружения, которых пока нет ни у одной страны мира" - опять лжёт, или фейк?

"По словам главы государства, патриотизм заключается в том, чтобы посвятить себя развитию страны и ее движению вперед, а не только акцентированию внимания на героическом прошлом" - в таком случае Путин явно не патриот!

17.05.2020 10:27
гость

Не Божески хвалится Владимир Владимирович своим оружием.

17.05.2020 10:34
CALIBR

Два пацана пальцуют кто круче .

16.05.20
Соединенные Штаты разрабатывают "супер-пупер-ракету", которая будет развивать в 17 раз большую скорость, чем все существующие на данный момент аналоги. Об этом президент США Дональд Трамп заявил в пятницу в Белом доме на церемонии представления нового флага Космических сил США.

"Мы сейчас создаем невероятную военную технику невиданного ранее уровня. У нас нет выбора, нам приходится это делать, учитывая тех противников, которые у нас имеются", - сказал он.

"Я называю это супер-пупер-ракетой. И я слышал недавно, что она в 17 раз быстрее тех, что имеются сейчас, если брать для сравнения самую быструю ракету, которая сейчас есть в наличии", - заявил президент США.

"Если вы слышали, у России ракеты, которые в 5 раз быстрее, Китай работает над ракетами, которые быстрее в 5 или 6 раз. У нас же - в 17 раз, и этот [проект] только что получил зеленый свет", - утверждал хозяин Белого дома.

* хотя, в принципе , в Рай можно и на хромой кобыле въехать , оставаясь человеком богоугодным на земле.

17.05.2020 10:37
- гость -

А это высокотехнологичное оружие от коронавируса защищат?!

17.05.2020 10:38
- гость -

Угроза миру сохраняется пока существует грабительский капитализм.

17.05.2020 10:38
- гость -

Врет и честно верит в пургу которую несет?

17.05.2020 10:46
- гость -

словам главы государства, патриотизм заключается в том, чтобы посвятить себя развитию страны и ее движению вперед


Любой директор говорит, работайте и все у вас будет. И бараны работают годами за копейки, а все - только у директора.

17.05.2020 10:47
- гость -

Петушара жирный тупорылый. Я тебе очко заблокирую.

17.05.2020 11:01
- гость -

Кот Баюн и соловей разбойник - вот наше супер оружие

17.05.2020 11:03
- гость -

Наше главное оружие - Владимир Владимирович Путин, наш главноверховный губошлёп. Других оружий и не надо.

17.05.2020 11:10
- гость -

Они очень сильно удивляться. Легко умничать сидя в сети.

17.05.2020 11:12
Гость

Вспомнил как он ракету дарил на нг всем своим нищим подданным) Забавный дед, жаль только что в России он засел.

17.05.2020 11:14
- гость -

без ошибок научитесь писать

17.05.2020 11:17
- гость -

3 строка сверху. Счастливо искать

17.05.2020 11:19
- гость -

Благодаря чему? Дательный падеж. Благодаря наукЕ. А не науки. Два раза в тесте.

17.05.2020 11:20
гость

ну все, теперь одной ракетой сразу тысячи штабов lol

17.05.2020 11:21
месный

А чёнибуть для жизни людей у рaшки есть?

17.05.2020 11:23
- гость -

Когда вы дешевые обезьяны заткнете свои пасти?

17.05.2020 11:33
- гость -

чёнибуть для жизни людей у рaшки есть?

Лебеда в полный рост прет

17.05.2020 11:36
- гость -

Это обращение к нам или за границу? Или как обычно у него бывает, сразу несколько целей...

17.05.2020 11:37
гость

-гость- 11:23
Сергей Павлович? Ролдугин? Панама? вы?

17.05.2020 11:45
krash

Ой балобол.......

17.05.2020 11:46
- гость -

у нас шпингалеты на туалетах в род.домах сломаны! какое нахрен высокотехнологичное оружие. начинать с малого надо. а не с голой жопой на ракете.

17.05.2020 11:49
- гость -

С таким руководилой никакие враги уже не нужны. Ухреначил страну в хлам.

17.05.2020 11:49
Тот

Благодаря наукИ! Не склони падежа

17.05.2020 11:54
Тот

Благодаря папи, мами, дяди, тёти. Редактора меняйте. Благодаря папЕ, маме, дяде, тёте

17.05.2020 12:21
- гость -

11:54
Что поделаешь? Видимо, им русский язык - не родной.

17.05.2020 12:29
- гость -

Недаром два с лишним века назад патриотизм был назван последним прибежищем негодяев.

17.05.2020 12:33
- гость -

7.05.2020 11:03
- гость -

Наше главное оружие - Владимир Владимирович Путин, наш главноверховный губошлёп. Других оружий и не надо.



Он то плакал,то смеялся,то щетинился,как ёж. Он над нами издевался- сумасшедший,что возьмешь"...(с)

17.05.2020 12:33
-гость-

мультфильмы то будут?

17.05.2020 12:34
- гость -

Взгляд со стророны: Работаешь в фирме, период кризиса, доходы и зарплаты упали. Тратишь на оружие и всякую разную личную безопасность треть своей зарплаты и кричишь на улице чтоб соседи слышали что у тебя уже есть супер-пупер оружие, а скоро будет ещё круче.)

17.05.2020 12:38
- гость -

... масками не в состоянии себя обеспечить а лезем своим рылом в калашный ряд
Пушка которая ни разу не стреляла. Да и неспособна даже теоретически. После первого выстрела развалится.
Там еще где-то царь-колокол который ни разу не звонил.
в США , Япония и ЕС гордятся изобретениями улучшающую и продляющую человеческую жизнь, а в России гордятся средствами ее уничтожения. симптомы однако.

17.05.2020 12:40
гость

дедушка уже старый, ему уже все-равно

17.05.2020 12:51
- гость -

Рейтинг стран по количеству оформленных патентов за год. Википедия.
С кем мы собираемся быть в будущем на равных???) Или просто ждать рост цены на нефть и пугать всех оружием?
1 Китай 1 381 594
2 Соеди­нён­ные Штаты Америки 606 956
3 Япония 318 479
4 Южная Корея 204 775
5 Европейский Союз 166 585
6 Германия 67 712
7 Индия 46 582
8 Россия 36 883
9 Канада 35 022
10 Австра­лия 28 906

17.05.2020 12:52
- гость -

нынче воюют не оружием а экономиками. скоро я думаю пустые холодильники свое веское слово скажут.

17.05.2020 12:56
- гость -

прошлый раз ныне дохлый СССР накрылся медным тазом имея ВТОРУЮ ЭКОНОМИКУ. и пол мира сателлитов при попытке гонки в звездных войнах. а теперь его наследница , с экономикой в 1% от мирового и без союзников, захотела потягаться с 65% мировой экономики(НАТО +союзники) . явно кто то решил завершить процесс на оставшейся территории до своего логического конца.

17.05.2020 13:00
гость

Ну и? Кто-нить пшикнет супервирусок из-за границы, армия и население в повалку сляжет и никакое супер оружие не нужное станет в момент.

17.05.2020 13:21
ту 10.37

А это высокотехнологичное оружие от коронавируса защищат?!

А может это и есть то самое оружие о котором дедушка имел в виду?

17.05.2020 13:22
- гость -

в марте во Флориде ракета-носитель Falcon 9 вывела в космос с интернет-спутниками Starlink. Космическая спутниковая сеть следующего поколения Starlink способна обеспечить широкополосным доступом в интернет всех жителей Земли. В России же проводят испытания ракет по их уничтожению.

17.05.2020 13:25
- гость -

когда Путин нас покинет, ЦРУ обязано будет установить в своем холле славы звезду с надписью "Спасибо тебе, агент Вова ".
Вы только вдумайтесь. После развала СССР военно-промышленный комплекс США сжался, как шагреневая кожа. НАТО стало существовать практически только на бумаге. И только благодаря титаническим усилиям кремлевских бюджет Пентагона взлетел в этом году до рекордных $738 миллиардов, а крупнейшие компании ВПК США сейчас завалены заказами.

17.05.2020 13:27
- гость -

при Путине из РФ было выведено более триллиона долларов, прежде всего в США. Имея мозги и не будучи вором, на эти деньги можно было чудеса в России сотворить. Вместо этого "кремлевские" профинансировали американскую экономику, а также бюджет Пентагона. Я глубоко убежден, что сейчас в Кремле сидят уникально полезные идиоты самых страшных врагов России.

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