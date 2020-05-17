Президент РФ Владимир Путин заявил, что благодаря развитой в стране науки Россия обладает современными видами высокотехнологичного оружия, которых пока нет ни у одной страны мира.
"У нас никогда бы не было современных, высокотехнологичных видов вооружения, которых пока нет ни у одной страны мира. Как мы это могли бы сделать, если бы не было ни фундаментальной науки, ни научных школ, ни инженерных кадров? Это было бы абсолютно невозможно", — сказал российский лидер в интервью программе "Москва. Кремль. Путин", фрагмент которого опубликовал ведущий Павел Зарубин в Instagram.
Ранее Владимир Путин рассказал, что национальная идея России заключается в патриотизме, но он не должен быть "квасным, затхлым и кислым". По словам главы государства, патриотизм заключается в том, чтобы посвятить себя развитию страны и ее движению вперед, а не только акцентированию внимания на героическом прошлом.
Комментарии
Всех убьем и сдохнем от вируса((((
"У нас никогда бы не было современных, высокотехнологичных видов вооружения, которых пока нет ни у одной страны мира" - опять лжёт, или фейк?
"По словам главы государства, патриотизм заключается в том, чтобы посвятить себя развитию страны и ее движению вперед, а не только акцентированию внимания на героическом прошлом" - в таком случае Путин явно не патриот!
Не Божески хвалится Владимир Владимирович своим оружием.
Два пацана пальцуют кто круче .
16.05.20
Соединенные Штаты разрабатывают "супер-пупер-ракету", которая будет развивать в 17 раз большую скорость, чем все существующие на данный момент аналоги. Об этом президент США Дональд Трамп заявил в пятницу в Белом доме на церемонии представления нового флага Космических сил США.
"Мы сейчас создаем невероятную военную технику невиданного ранее уровня. У нас нет выбора, нам приходится это делать, учитывая тех противников, которые у нас имеются", - сказал он.
"Я называю это супер-пупер-ракетой. И я слышал недавно, что она в 17 раз быстрее тех, что имеются сейчас, если брать для сравнения самую быструю ракету, которая сейчас есть в наличии", - заявил президент США.
"Если вы слышали, у России ракеты, которые в 5 раз быстрее, Китай работает над ракетами, которые быстрее в 5 или 6 раз. У нас же - в 17 раз, и этот [проект] только что получил зеленый свет", - утверждал хозяин Белого дома.
* хотя, в принципе , в Рай можно и на хромой кобыле въехать , оставаясь человеком богоугодным на земле.
А это высокотехнологичное оружие от коронавируса защищат?!
Угроза миру сохраняется пока существует грабительский капитализм.
Врет и честно верит в пургу которую несет?
словам главы государства, патриотизм заключается в том, чтобы посвятить себя развитию страны и ее движению вперед
Любой директор говорит, работайте и все у вас будет. И бараны работают годами за копейки, а все - только у директора.
Петушара жирный тупорылый. Я тебе очко заблокирую.
Кот Баюн и соловей разбойник - вот наше супер оружие
Наше главное оружие - Владимир Владимирович Путин, наш главноверховный губошлёп. Других оружий и не надо.
Они очень сильно удивляться. Легко умничать сидя в сети.
Вспомнил как он ракету дарил на нг всем своим нищим подданным) Забавный дед, жаль только что в России он засел.
без ошибок научитесь писать