Президент РФ Владимир Путин заявил, что благодаря развитой в стране науки Россия обладает современными видами высокотехнологичного оружия, которых пока нет ни у одной страны мира.

"У нас никогда бы не было современных, высокотехнологичных видов вооружения, которых пока нет ни у одной страны мира. Как мы это могли бы сделать, если бы не было ни фундаментальной науки, ни научных школ, ни инженерных кадров? Это было бы абсолютно невозможно", — сказал российский лидер в интервью программе "Москва. Кремль. Путин", фрагмент которого опубликовал ведущий Павел Зарубин в Instagram.

Ранее Владимир Путин рассказал, что национальная идея России заключается в патриотизме, но он не должен быть "квасным, затхлым и кислым". По словам главы государства, патриотизм заключается в том, чтобы посвятить себя развитию страны и ее движению вперед, а не только акцентированию внимания на героическом прошлом.