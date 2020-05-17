Жители Потока в Барнауле нашли в траве рядом с жилыми домами живую змею. Информацию о находке разместили в сообществе Barnaul 22.

Судя по приложенным к записи фотографиям, местные жители поймали рептилию без помощи специалистов и самостоятельно посадили ее в емкость под крышку.

"Кто потерял змею? Забирайте", — написал барнаулец, оставив свои контакты для владельцев потерявшейся змеи.

Впрочем, если хозяева так и не откликнутся, некоторые горожане уже выразили желание забрать находку себе.

"Могу взять на передержку или насовсем, если не найдется хозяин. Есть в чем содержать, и есть чем кормить.", — написала одна из горожанок в комментариях к посту.

Точно определить вид змеи пока не удалось, однако пользователи предположили, что это неядовитый динодон из семейства ужеобразных.