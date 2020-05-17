Жители Потока в Барнауле нашли в траве рядом с жилыми домами живую змею. Информацию о находке разместили в сообществе Barnaul 22.
Судя по приложенным к записи фотографиям, местные жители поймали рептилию без помощи специалистов и самостоятельно посадили ее в емкость под крышку.
"Кто потерял змею? Забирайте", — написал барнаулец, оставив свои контакты для владельцев потерявшейся змеи.
Впрочем, если хозяева так и не откликнутся, некоторые горожане уже выразили желание забрать находку себе.
"Могу взять на передержку или насовсем, если не найдется хозяин. Есть в чем содержать, и есть чем кормить.", — написала одна из горожанок в комментариях к посту.
Точно определить вид змеи пока не удалось, однако пользователи предположили, что это неядовитый динодон из семейства ужеобразных.
Комментарии
лысый ахтунг это ты походу визжал как мелкая самка собаки, когда твое очко с мордой об асфальт шеркалось после падения с мопеда.