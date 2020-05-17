Одна из причин низкого качества работы смартфона – недостаток памяти из-за слишком большого количества файлов и приложений, рассказал директор департамента развития бизнес-рынка АО "Кселл" Петр Дзюба. Его слова передает "Прайм".
"Одной из основных причин низкого качества работы смартфона является недостаток памяти из-за слишком большого количества файлов и приложений. Соответственно, следует периодически проводить чистку телефона: удаляйте приложения, которыми не пользуетесь, а также дублирующие друг друга приложения, ненужные и старые файлы, неудачные фото и видео", – сказал он.
По его словам, для повышения производительности смартфона можно также отключить эффекты анимации, которые создают дополнительную нагрузку на устройство, и установить простую визуальную оболочку, которая не будет занимать много места. Кроме того, не стоит забывать о функции принудительной перезагрузки смартфона, которая зачастую помогает устранить мелкие неисправности.
Эксперт подчеркивает, что в некоторых случаях помогает сброс до заводских настроек. "Но не забудьте перед этим сделать резервную копию всех данных", – резюмировал он.
Комментарии
Это не эксперт!? Это БОГ смартфонов!!!
Как мы раньше без его учения жили?
17.05.2020 11:31
- гость -
Это не эксперт!? Это БОГ смартфонов!!!
Как мы раньше без его учения жили?
И не говорите!!!
Какие ценные советы... А мы и не знали...
очередной бредопост. Если эксперты заняты такими ВАЖНЫМИ открытиями.....мне грустоно. Это щас каждый школьник первого класа знает и умеет. нафига мы содержим всяких экспертов? Выгнать
От содержания данной статьи должен гореть от стыда и эксперт, и автор статьи...
но придпринимательство.
В системе тысячи других ошибок почему вы к эой привезались?
ПС зачем вы следите за каждым шагом кретины?
Мы же не знакомы, зачем ты следишь за мной тварь? Зачем тебе мои почки понадобились мразь?
Петр Дзюба это не брат футболиста?
А я периодически отключаю Javascript, чтобы не было рекламы, которая замедляет работу.