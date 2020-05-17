Одна из причин низкого качества работы смартфона – недостаток памяти из-за слишком большого количества файлов и приложений, рассказал директор департамента развития бизнес-рынка АО "Кселл" Петр Дзюба. Его слова передает "Прайм".

"Одной из основных причин низкого качества работы смартфона является недостаток памяти из-за слишком большого количества файлов и приложений. Соответственно, следует периодически проводить чистку телефона: удаляйте приложения, которыми не пользуетесь, а также дублирующие друг друга приложения, ненужные и старые файлы, неудачные фото и видео", – сказал он.

По его словам, для повышения производительности смартфона можно также отключить эффекты анимации, которые создают дополнительную нагрузку на устройство, и установить простую визуальную оболочку, которая не будет занимать много места. Кроме того, не стоит забывать о функции принудительной перезагрузки смартфона, которая зачастую помогает устранить мелкие неисправности.

Эксперт подчеркивает, что в некоторых случаях помогает сброс до заводских настроек. "Но не забудьте перед этим сделать резервную копию всех данных", – резюмировал он.