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В Заринске мотоциклист попал в жесткое ДТП и остался жив

, ИА "Амител"
Авария произошла по вине водителя "девятки"
Фото: vk.com/gazetazar

Фото: vk.com/gazetazar

В Заринске мотоциклист попал в жесткое ДТП по вине автомобилиста и остался жив, пишет газета "Наш город Заринск".

Как отмечается, авария произошла 8 мая в 22:50 на улице Таратынова. Водитель "девятки" при пересечении нерегулируемого перекрестка не предоставил преимущество мотоциклисту, движущемуся по главной дороге, в результате чего произошло столкновение. Водитель байка 1980 года рождения получил телесные повреждения и был госпитализирован.

Спустя 40 минут, в 23:30, мужчину доставили в горбольницу. Там у него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушиб грудной клетки, а также рваную рану коленного сустава.

По случаю ДТП идет разбирательство.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей 8-909-500-95-40

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