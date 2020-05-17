В Заринске мотоциклист попал в жесткое ДТП по вине автомобилиста и остался жив, пишет газета "Наш город Заринск".

Как отмечается, авария произошла 8 мая в 22:50 на улице Таратынова. Водитель "девятки" при пересечении нерегулируемого перекрестка не предоставил преимущество мотоциклисту, движущемуся по главной дороге, в результате чего произошло столкновение. Водитель байка 1980 года рождения получил телесные повреждения и был госпитализирован.

Спустя 40 минут, в 23:30, мужчину доставили в горбольницу. Там у него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ушиб грудной клетки, а также рваную рану коленного сустава.

По случаю ДТП идет разбирательство.