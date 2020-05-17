Фото: Barnaul 22
Жители Барнаула пожаловались на граффити на стенах жилых домов и задались вопросом, как можно привлечь хулиганов к ответственности, пишет Barnaul 22.
"Город оскверняют вот такими изображениями. Все эти дома находятся в центре, в шаговой доступности друг к другу. Это как ужасные татуировки на наших домах! Как бороться с этим явлением? Можно ли привлечь за это к ответственности?" – посетовала горожанка.
Впрочем, не все комментаторы разделили негодование женщины. Некоторые пользователи посчитали, что дома на снимках без граффити выглядели бы скучно, а другие стали делиться примерами любимого стрит-арта.
"Эти граффити ничего не портят, хоть какой-то интерес к себе вызывают, равно как и к этим серым панелькам", – прокомментировал пользователь под ником Трамвай Пятерочка.
Однако среди комментаторов нашлись и те, кто куда более актуальной проблемой считает не рисунки на стенах, а изобилие рекламы на улицах краевой столицы.
"Огромные рекламные вывески и баннеры раздражают куда больше..." – написал барнаулец под заметкой.
Комментарии
Рекламу без разрешения не вешают, а рисуют без разрешения. Хорошо, хоть не порнографию
Конечно, уродство. Поймать и заставить отмыть свои художества.
кого воспитываете от того и получайте
Теперь жильцы за свой счет будут закрашивать ваше уродство, молодёжь, если такие смелые, наглые, почему не "рисуете" на здании Администрации Алтайского края? камер боитесь?
17.05.2020 16:32
- гость -
кого воспитываете от того и получайте
---------
Кто конкретно таких воспитывает? Почему обобщаете? Например, мой ребенок в художественную школу ходит, он понимает, что конкретно вот эти граффити - безвкусица.
А что значат сие художества? Смотря что внедряют в мозг эти знаки. Позвать специалиста, или двух, пусть скажут оставить или закрасить, тогда уже искать художников или нет, хотя в любом случае искать, или взыскать или наградить.
Те, кто был за рубежом и гулял по городу, а не только шопился, знают, что есть целые кварталы, украшенные граффити, и это совсем неплохо— серые дома украсить рисунком, что плохого в этом? Откуда такое неприятие?
серые дома украсить рисунком, что плохого в этом? Откуда такое неприятие?
если бы это был рисунок - никто бы и слова не сказал бы.А это надпись уровня "Вася здесь озорничал"
Граффити - это современное искусство, но на наших домах и тема, это не о графити, это люди , живущие как сумасшедшие в своем испорченном сознании. Они больны. Они - НЕ красота! Они - уродство!
Бороться надо так как это делают американцы, они тоже страдали от этих "художеств". А потом просто стали их сразу закрашивать, как только они появляется на стенах. Тем, кто рисует, стало не интересно их малевать.