Фото: Barnaul 22

Жители Барнаула пожаловались на граффити на стенах жилых домов и задались вопросом, как можно привлечь хулиганов к ответственности, пишет Barnaul 22.

"Город оскверняют вот такими изображениями. Все эти дома находятся в центре, в шаговой доступности друг к другу. Это как ужасные татуировки на наших домах! Как бороться с этим явлением? Можно ли привлечь за это к ответственности?" – посетовала горожанка.

Впрочем, не все комментаторы разделили негодование женщины. Некоторые пользователи посчитали, что дома на снимках без граффити выглядели бы скучно, а другие стали делиться примерами любимого стрит-арта.

"Эти граффити ничего не портят, хоть какой-то интерес к себе вызывают, равно как и к этим серым панелькам", – прокомментировал пользователь под ником Трамвай Пятерочка.

Однако среди комментаторов нашлись и те, кто куда более актуальной проблемой считает не рисунки на стенах, а изобилие рекламы на улицах краевой столицы.

"Огромные рекламные вывески и баннеры раздражают куда больше..." – написал барнаулец под заметкой.