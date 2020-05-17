Индивидуальный предприниматель из Барнаула приобрел на одном из онлайн-сервисов доступный авиабилет и стал жертвой мошенников, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

Как отмечается, потерпевший оплатил покупку банковской картой, со счета списалось 6 000 рублей. Согласно информации сайта, после оплаты электронный билет должен был поступить на почту, однако до настоящего времени этого не произошло и мужчина обратился в полицию. Стражи порядка ищут злоумышленников.

В ведомстве призывают жителей Алтайского края покупать билеты только на проверенных интернет-ресурсах и не пользоваться услугами сомнительных сервисов, которые привлекают клиентов выгодными условиями. Кроме того, перед покупкой рекомендуется изучить сайт: посмотреть дату его регистрации, рейтинг в Сети, а также ознакомиться с отзывами другим покупателей.