После отмены ограничений шанс заразиться коронавирусом в магазине от людей намного выше, чем от товаров, заявил вирусолог, доктор медицинских наук Виктор Зуев в интервью изданию ura.ru.

По его словам, чтобы снизить риски заражения COVID-19, следует посещать магазины только в защитных масках и перчатках, а по возвращении домой мыть все купленные товары и перекладывать их в чистую посуду.

Кроме того, вирусолог рекомендует всегда обрабатывать овощи, фрукты и другие продукты, которые продаются без упаковки. Он подчеркнул, что для этого достаточно помыть их с мылом или оставить на некоторое время в горячей воде.

Как уже писал amic.ru, подхватить коронавирусную инфекцию также можно от чипсов и других закусок, если несколько человек едят из одной пачки, и кто-то из них имеет на руках этот вирус.