В Алтайском крае за минувшие сутки коронавирус диагностировали еще у 45 человек, информирует региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
Новые случаи зафиксировали в Барнауле – 21 человек, в Заринске, Рубцовске, Тюменцевском, Благовещенском районах и Алейске – по трое, в Павловском районе и ЗАТО Сибирском – по двое, в Новоалтайске, Змеиногорском, Бурлинском, Мамонтовском и Ключевском районах – по одному.
Таким образом, общее число заболевших в регионе выросло до 970. Вылечилось и выписано из больниц 471 человек.
Как уже писал amic.ru, с 12 мая в Алтайском крае действует обязательный масочный режим. Указ об этом подписал губернатор Виктор Томенко. Режим подразумевает обязательное ношение защитных масок в местах массового скопления людей, в том числе в магазинах и общественном транспорте, включая такси.
Комментарии
Полезли майские праздники
"Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае приближается к тысяче"
Это не так. Число обнаруженых носителей вируса приближается к тысяче, так будет правильно.
Задолбали! где подробная информация? сколько выздоровевших? бессимптомных? и отнимите наконец от общего числа всех выписанных
Ну, на этой ниве правды уже не узнать. Впереди голосование и успехи по борьбе с пандемией, режим явно решил использовать для поднятия патриотического угара.
Какой масочный режим? Ехала утром на работу. В масках только 30 %.У кондукторов если и есть,то висят на шее. Бюджетников вывели на работу с 8 до 5 . Хотябы немного для часа пик сдвинули цифры.
АБОРИГЕН. Почитайте короновирус-барнаул в телегке. Может немного убавите градус ковид-диссидентства