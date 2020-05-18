В Алтайском крае за минувшие сутки коронавирус диагностировали еще у 45 человек, информирует региональный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Новые случаи зафиксировали в Барнауле – 21 человек, в Заринске, Рубцовске, Тюменцевском, Благовещенском районах и Алейске – по трое, в Павловском районе и ЗАТО Сибирском – по двое, в Новоалтайске, Змеиногорском, Бурлинском, Мамонтовском и Ключевском районах – по одному.

Таким образом, общее число заболевших в регионе выросло до 970. Вылечилось и выписано из больниц 471 человек.

Как уже писал amic.ru, с 12 мая в Алтайском крае действует обязательный масочный режим. Указ об этом подписал губернатор Виктор Томенко. Режим подразумевает обязательное ношение защитных масок в местах массового скопления людей, в том числе в магазинах и общественном транспорте, включая такси.