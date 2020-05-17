Международный аэропорт Барнаула имени Германа Титова объявил о возобновлении рейса Барнаул – Красноярск, а также анонсировал новый для краевой столицы маршрут до Омска. Об этом сообщается на официальной странице воздушной гавани в соцсети "ВКонтакте".

Так, с 27 мая из Барнаула начнет летать рейс в Омск по средам и воскресеньям. Его будет выполнять авиакомпания "ЮТэйр" самолетами ATR-72. Минимальная стоимость перелета составит 3 191 рубль.

С 30 мая, по вторникам и субботам, авиакомпания "КрасАвиа" возобновит вылеты в Красноярск на самолетах Ан-24 и L-410. Цена билета без учета сборов составит 4 190 рублей, детям до 12 лет положена скидка 25%, а пассажирам до двух лет – бесплатно (без предоставления отдельного места).