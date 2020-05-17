Телеведущая и бывший кандидат в президенты России Ксения Собчак на своем YouTube-канале в рамках выпуска "Осторожно, новости!" сообщила, что планирует приехать на Алтай.
"В Крым я не поеду, естественно. Пока думаю об Алтае. Пару недель назад я села гуглить лучшие алтайские курорты, а заодно решила посмотреть, ждут ли вообще москвичей в этих самых курортных регионах. Результат меня поразил: люди настолько впечатлились столичной статистикой, что считают московскую прописку печатью COVID в паспорте", — сказала она.
О каком именно Алтае шла речь, телеведущая не уточнила.
Ранее Ксения Собчак во время прямого эфира с блогером-урбанистом Лешкой Мюцентендлером назвала Барнаул одним из самых ужасных городов России. После на ее высказывание отреагировали в Барнауле. Как оказалось, мнение Ксении Анатольевны интересует власти меньше, чем оценка населения.
Комментарии
И в этот... как его... отстойник на 2 недели
Ну вот!? Доигрались? Комментаторы *реновы! Сидели бы молчали, глядишь пронеслос бы, а то - не была, не приезжала! Вот теперь встречайте...! Блин.
Вспомни дурака он и появится...
Чур меня!
Пусть едет. Имеет полное право. Оба Алтая все еще часть РФ, а в РФ свобода передвижения.
В Шелоболиху сказали приедет
17.05.2020 15:13
- гость -
там тушенку вкусную делают. Делали...
По этапу?
Вспомни дурака он и появится...
"Помяни чёрта", говорят! Ну хоть не к ночи будь помянуто
Ого! Намечаются грандиозные состязания по скачкам.
Да к ночи ещё рано, когда солнце за горизонт уйдет тогда это говорят
Расскажите ей кто нить что есть два Алтая... Пусть у неё мозги закипят
Нефиг делать, сиди в своей первопрестольной, от вас одна зараза в стране, один уже приехал пересидеть карантин ... Да и дыра тут, на ваш "изысканный" вкус не придется, вам бы лучше в Европы куда..