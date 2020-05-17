Сильный потоп произошел в Барнауле на улице Попова перед Павловским трактом после дождя, сообщили очевидцы в сообществе Barnaul 22 в социальной сети "ВКонтакте".
"Небольшой дождик устроил потоп на Попова перед Павловским трактом. Будьте осторожны!" – предупредили в паблике.
По приложенным к публикации кадрам видно, что вода значительно подтопила проезжую часть, а также тротуары и остановки общественного транспорта.
Как сообщал amic.ru, в Барнауле на пересечении улицы 40 лет Октября и проспекта Космонавтов произошло дорожно-транспортное происшествие с участием троллейбуса и кроссовера. Автомобиль Chevrolet получил значительные повреждения боковой части корпуса и крыши, а троллейбус вылетел в кювет.
Комментарии
администрация когда-нибудь сделает там нормальную ливневку?
17.05.2020 14:45
- гость -
Я так думаю НИКОГДА)
Вы серьезно? Это даже дождем сложно назвать... Высохло все в течение 15 минут.
А где дождь?В одном месте капнул и всё.
зато Собчак хаят за правду некоторые личности. Правильно она сказала, дыра она и есть дыра
17.05.2020 15:34
гость
Правильно она сказала, дыра она и есть дыра
++++++++++++++++
Вы не правы - именно по причине отсутствия дыры вода скопилась на поверхности.
Это проблемное место, там низина, поэтому и топит
Проблемным местом там занимались летом прошлого года - проводили трубы теплоцентрали через улицу под трамвайными путями ,заодно реконструировали ливнёвку.
Что-то пошло не так...
с этой частью дороги, как день сурка