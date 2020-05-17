Сильный потоп произошел в Барнауле на улице Попова перед Павловским трактом после дождя, сообщили очевидцы в сообществе Barnaul 22 в социальной сети "ВКонтакте".

"Небольшой дождик устроил потоп на Попова перед Павловским трактом. Будьте осторожны!" – предупредили в паблике.

По приложенным к публикации кадрам видно, что вода значительно подтопила проезжую часть, а также тротуары и остановки общественного транспорта.

Как сообщал amic.ru, в Барнауле на пересечении улицы 40 лет Октября и проспекта Космонавтов произошло дорожно-транспортное происшествие с участием троллейбуса и кроссовера. Автомобиль Chevrolet получил значительные повреждения боковой части корпуса и крыши, а троллейбус вылетел в кювет.