В топ-20 самых богатых жителей Великобритании вошли три российских бизнесмена, пишет Lenta.ru со ссылкой на британскую газету The Sunday Times.

Так, седьмую строчку рейтинга занял основатель USM Holdings Алишер Усманов. Его состояние, по данным издания, составляет 11,68 млрд фунтов. 11-е место у основателя "Альфа-групп" Михаила Фридмана с состоянием 10,23 млрд фунтов, на 12-м месте разместился владелец инвесткомпании Millhouse и ФК "Челси" Роман Абрамович с 10,16 млрд.

Возглавляет рейтинг основатель компании по производству бытовых электроприборов Dyson Джеймс Дайсон. Его состояние газета оценила в 16,2 млрд фунтов.

Подчеркивается, что практически все британские миллиардеры понесли серьезные убытки из-за пандемии коронавируса. Совокупные потери оценили в 54 млрд фунтов.