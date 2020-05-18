В топ-20 самых богатых жителей Великобритании вошли три российских бизнесмена, пишет Lenta.ru со ссылкой на британскую газету The Sunday Times.
Так, седьмую строчку рейтинга занял основатель USM Holdings Алишер Усманов. Его состояние, по данным издания, составляет 11,68 млрд фунтов. 11-е место у основателя "Альфа-групп" Михаила Фридмана с состоянием 10,23 млрд фунтов, на 12-м месте разместился владелец инвесткомпании Millhouse и ФК "Челси" Роман Абрамович с 10,16 млрд.
Возглавляет рейтинг основатель компании по производству бытовых электроприборов Dyson Джеймс Дайсон. Его состояние газета оценила в 16,2 млрд фунтов.
Подчеркивается, что практически все британские миллиардеры понесли серьезные убытки из-за пандемии коронавируса. Совокупные потери оценили в 54 млрд фунтов.
Комментарии
Россия - щедрая душа...Своих паразитов и импортных содержит.
Все трое в той или иной степени поднялись благодаря протекционизму Гаранта. На то он и Гарант,чтобы гарантировать своему окружению защиту и безопасность от всяких там навальнят и прочих людей с низкой социальной ответственностью,грезящих прекрасной Россией будущего.
налоги они видимо там же платят
Ну а чему удивляться. Взять даже тот же водоканал которому весь русский народ денежку за воду платит - далеко не в России находится...
вовин узбек-сутенёр
18.05.2020 07:24
Гость
Россия - щедрая душа...Своих паразитов и импортных содержит.
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Зря вы так ,у них трудное и ответственное задание с целью развалить консервативную Британию посредством внедрения в институты консервативной колыбели Европы.
Вы же видите - люди на передовой политической борьбы за влияние,им надо капусту подносить на баррикады,а вы...
Обидно за вас - несознательных.
Друганы которые вывели деньги из России и вложили их в экономику страны НАТО, но они патриоты, в отличии от тех кто называет их ворами и жуликами...