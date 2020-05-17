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Алтайская селянка рассказала, как переболела коронавирусом

, ИА "Амител"
Заболевание у нее протекало в легкой форме
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

35-летняя жительница Новичихинского района рассказала журналистам о том, как заразилась коронавирусом, какие у болезни особенные симптомы и как реагировали на слухи о заражении односельчане. Ее историю публикует ГТРК "Алтай".

Болезнь в дом завез приехавший в гости кум. Он живет в Алтайском крае, но на заработки уезжает в Красноярск. Как раз с очередного такого выезда мужчина и вернулся.

12 апреля он приехал в гости, а через пять дней позвонили родственники и рассказали, что у него выявили коронавирусную инфекцию.

Медики в тот же день строго запретили покидать домовладение. В последующие сутки у всей семьи взяли тесты на коронавирус.

"Начался в деревне ажиотаж, что мы заразные. У нас даже молоко не хотели принимать, — поделилась селянка. — Я когда в больнице лежала, то домой не хотела возвращаться, думала, что будут эти взгляды. И сплетен было много".

Первые тесты дали отрицательный результат, но повторные показали, что радость была преждевременный. Заболели муж с женой и трое их детей.

"Два дня мы все ревели – два дня! Во-первых, у меня муж астматик, у него с лёгкими и так напутано. А во-вторых, дочь беременная", — поделилась женщина.

Заболевание у них протекало в легкой форма. Типичных симптомов не было, но на одну интересную деталь семья все-таки обратила внимание.

"У нас ни температуры не было, ни кашля – ничего, — уточнила жительница Алтайского края. — Но что у нас у всех сошлось, так это мы нюх потеряли! Вот берёшь еду, а запаха её вообще не чувствуешь".

После лечения и подтверждения отрицательных результатов тестов на COVID-19 семья вернулась домой и продолжила жить так, как и раньше. Большинство односельчан отнеслись к ситуации с пониманием и не избегают контактов с переболевшими, но есть и исключения.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

17.05.2020 17:07
- гость -

Что за кума коль под кумом не была!?
Коль под кумом не была?
Значит не кума! ©

17.05.2020 17:08
- гость -

Лёгкая форма- это хорошо. Но я так понимаю, есть риск ещё раз подхватить, т.к. при лёгкой форме иммунитет не вырабатывается.

17.05.2020 17:10
- гость -

С беременной нужно разбираться тщательнее! На каком она сроке? Т.е. какая система закладывается у плода на этом сроке, скорее очень повлияет на нее

17.05.2020 17:12
- гость -

Не спалил бы кум, никто б и не догадался. Сейчас таких половина может быть.

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