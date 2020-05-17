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Голикова: больницам невыгодно занижать данные о больных COVID-19

, ИА "Амител"
Вице-премьер объяснила, почему это так
Татьяна Голикова / Фото: forum-msk.info

Татьяна Голикова / Фото: forum-msk.info

Российским врачам не выгодно занижать реальное число заболевших коронавирусом и умерших от него, заявила в эфире телеканала "Россия 1" зампредседателя правительства России Татьяна Голикова.

По ее словам, это вытекает из того, что такое поведение экономически невыгодно, так как на лечение таких пациентов выделяют дополнительные средства.

"У нас достаточно большой тариф по лечению COVID-a. Он больше, чем тарифы по отдельным сердечно-сосудистым заболеваниям, — аргументировала Голикова (цитата по РИА Новости). — И даже если брать экономический фактор, то, казалось бы, любая больница должна быть заинтересована в том, чтобы поставить больше COVID".

Ранее amic.ru писал, что Татьяна Голикова поручила Минфину и Минтруду совместно с федеральными и региональными властями разработать дополнительные меры поддержки россиян в связи с распространением коронавирусной инфекцией.

По ее словам, многодетные семьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации из-за пандемии коронавируса, должны быть обеспечены продуктовыми наборами, защитными масками и ноутбуками для дистанционного обучения.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

17.05.2020 18:11
- гость -

Походу доктора приписками занимаются, для получения материальной мощи

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