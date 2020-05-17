Фото: МВД по Республике Алтай

Жительница Горно-Алтайска на велосипеде попала под грузовик, а позднее ей за это придется еще и заплатить штраф, так как она нарушила ПДД, сообщает пресс-служба МВД по Республике Алтай.

Наезд на человека произошел 15 мая около 12:45 на проспекте Коммунистическом. Как выяснили правоохранители, 19-летняя девушка решила пересечь дорогу по пешеходному переходу, не слезая с велосипеда.

Когда она выехала на проезжую часть, ее сбил грузовик ГАЗ А22R32. Пострадавшую с травмами госпитализировали в республиканскую больницу.

По факту аварии полицейские проводят проверку. Им предстоит установить все обстоятельства аварии. В частности, они уже выяснили, что водитель грузового автомобиля был трезв.

Против каждого из участников ДТП возбудили административные дела за нарушение ПДД. Велосипедистка была не права в том, что, вопреки правилам, не спешилась перед пешеходным переходом (12.29 КоАП РФ), а автомобилист – в том, что не уступил дорогу (12.18 КоАП РФ).