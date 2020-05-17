Фото: МВД по Республике Алтай
Жительница Горно-Алтайска на велосипеде попала под грузовик, а позднее ей за это придется еще и заплатить штраф, так как она нарушила ПДД, сообщает пресс-служба МВД по Республике Алтай.
Наезд на человека произошел 15 мая около 12:45 на проспекте Коммунистическом. Как выяснили правоохранители, 19-летняя девушка решила пересечь дорогу по пешеходному переходу, не слезая с велосипеда.
Когда она выехала на проезжую часть, ее сбил грузовик ГАЗ А22R32. Пострадавшую с травмами госпитализировали в республиканскую больницу.
По факту аварии полицейские проводят проверку. Им предстоит установить все обстоятельства аварии. В частности, они уже выяснили, что водитель грузового автомобиля был трезв.
Против каждого из участников ДТП возбудили административные дела за нарушение ПДД. Велосипедистка была не права в том, что, вопреки правилам, не спешилась перед пешеходным переходом (12.29 КоАП РФ), а автомобилист – в том, что не уступил дорогу (12.18 КоАП РФ).
Комментарии
А где пешеход? Велосипедист нарушил, один участник допустил столкновение с другим. Нарушил пдд. Водитель грузовика, прав Вы бы писали правильно. А у Вас, получается - лошадь сбила о. Бендра)))
Водитель не уступил дорогу? Кому? пешехода не было, а велосипедист преимущества на пешеходном переходе не имеет. Продолжается сказка про белого бычка на тему "водитель виноват в том, что управлял средством повышенной опасности"?.