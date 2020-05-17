В 2020 году ЕГЭ по базовой математике не будет. Об этом директор Федерального института педагогических измерений (разработчик заданий ЕГЭ и ОГЭ) Оксана Решетникова рассказала в интервью радио "Комсомольская правда".

"Базовой математики в этом году не будет, потому что она у нас работала для государственной итоговой аттестации, для того, чтобы получить аттестат и оценку по математике", — пояснила Решетникова.

Ранее amic.ru писал, что Минпросвещения РФ перенесло начало проведения ЕГЭ с 8 июня на более поздний срок и отменило в этом году экзамены для девятиклассников.

Решение было принято исходя из рекомендаций Минздрава в связи со сложной эпидемиологической обстановкой, день начала аттестации будет согласован в соответствии с требованиями Роспотребнадзора.

Кроме того, формат ЕГЭ для 11-классников в этом году будет скорректирован: для учащихся, которые не планируют поступать в вузы, школы проставят оценки по итогам года.