Предупреждение о высокой угрозе распространения огня в связи с жаркой погодой передала пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

В период до 20 мая в регионе сохранится аномально жаркая погода с максимальными температурами воздуха от +30°C до +34°C. Это повышает риск возникновения пожаров.

"В связи с неблагоприятным прогнозом возможно увеличение количества бытовых пожаров, происшествий на водных объектах края, высока вероятность возникновения лесных и степных пожаров", – уточнили в ведомстве.

Специалисты краевого ГУ МЧС советуют местным жителям обезопасить себя и окружающих от природных пожаров, выполняя простые правила:

– не бросать на землю непотушенные спички или окурки;

– не разводить костры (в том числе не сжигать мусор и траву);

– не давать детям играть с огнем;

– в случае возникновения возгорания постараться его потушить самостоятельно, а если это невозможно – сообщить в соответствующие службы.