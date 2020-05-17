Любовь Успенская рассказала о смерти близких от коронавируса

Популярная исполнительница Любовь Успенская в прямом эфире на Instagram призналась подписчикам, что узнала о смерти близких друзей, которые болели коронавирусом.

Видеозапись с этим моментом трансляции разместил портал Ura.ru. По словам певицы, ее знакомые заболели за рубежом.

"Я сегодня узнала о смерти моих близких за границей", — рассказала Успенская, уточнив, что еще полгода назад с ними гуляла и веселилась.

Она уточнила, что соблюдает режим самоизоляции, а когда покидает стены дома по необходимости – пользуется маской.

Отметим, что по последним данным ВОЗ, в мире заразились коронавирусом свыше 4,6 млн человек. Около 312 тысяч из них скончались.