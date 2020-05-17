Россия – это отдельная цивилизация, заявил президент России Владимир Путин. Его слова прозвучали в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".
"Если мы хотим сохранить эту цивилизацию, мы, конечно, должны делать упор именно на высокие технологии и на будущее их развитие", — подчеркнул глава государства.
Российский лидер назвал и сферы, развитию которых следует уделить особенное внимание.
По его словам, это генетика, медицина, образование, а также разработки в областях беспилотной техники и искусственного интеллекта.
Ранее amic.ru писал, что Путин пообещал выплатить семьям по 10 000 рублей на каждого ребенка в возрасте от 3 до 16 лет. Деньги могут получить семьи независимо от уровня дохода. Оформление выплаты тоже было решено упростить – достаточно подать заявку через сайт "Госуслуги".
В первый же день подали заявления на новые выплаты свыше миллиона россиян. Какие еще меры поддержки для семей с детьми пообещал Путин, читайте в нашем материале.
Комментарии
В отдельно существующей от всего цивилизованного мира цивилизации в предвыборной программе был одним из главных пунктов технологический прорыв. Можно,конечно сослаться,что "русские долго запрягают,но быстро едут" , но тогда про 25 000 000 модернизированных рабочих мест,обещанных в предыдущей выборной компании,можно с уверенностью сказать : а запрячь то забыли!
Хотя самолично заверял ,что запряг и мчится.
ВОРОНЕЖ, 23 мая 2013— РИА Новости. Реализация амбициозной программы по созданию 25 миллионов модернизированных рабочих мест находится в самом разгаре, заявил президент РФ Владимир Путин в четверг на встрече с предпринимателями.