Россия – это отдельная цивилизация, заявил президент России Владимир Путин. Его слова прозвучали в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

"Если мы хотим сохранить эту цивилизацию, мы, конечно, должны делать упор именно на высокие технологии и на будущее их развитие", — подчеркнул глава государства.

Российский лидер назвал и сферы, развитию которых следует уделить особенное внимание.

По его словам, это генетика, медицина, образование, а также разработки в областях беспилотной техники и искусственного интеллекта.

Ранее amic.ru писал, что Путин пообещал выплатить семьям по 10 000 рублей на каждого ребенка в возрасте от 3 до 16 лет. Деньги могут получить семьи независимо от уровня дохода. Оформление выплаты тоже было решено упростить – достаточно подать заявку через сайт "Госуслуги".

В первый же день подали заявления на новые выплаты свыше миллиона россиян. Какие еще меры поддержки для семей с детьми пообещал Путин, читайте в нашем материале.