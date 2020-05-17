Жители России до конца мая получат возможность заметить на Международную космическую станцию на небе, сообщает РИА Новости.

Никаких специальных приборов для этого не нужно – светящуюся точку можно будет увидеть невооруженным глазом.

"До конца мая на большей части России и в странах ближнего зарубежья проходит сезон вечерней видимости Международной космической станции!", — пояснили в Роскосмосе.

Чтобы заметить МКС, нужно смотреть на южную часть небосвода – станция пролетает с юго-запада на юго-восток. Видимый полет в отдельные дни будет длиться до шести минут.

Для москвичей такая возможность представится 17 мая в 23:21 (здесь и далее — время московское), 18 мая — в 00:57 и в 22:33, 19 мая — в 21:46, 20 мая — в 22:34, 21 мая — в 21:47, 22 мая — в 22:35, 23 мая — в 21:48, а 25 мая — в 21:49.

Учитывая, что один оборот вокруг Земли МКС делает за полтора часа, жителям Сибири можно начинать наблюдать за небом совсем немного позднее, чем в столице России.