Жители России до конца мая смогут наблюдать за Международной космической станцией, сообщает РИА "Новости".

Никаких специальных приборов для этого не нужно – светящуюся точку можно будет увидеть невооруженным глазом.

"До конца мая на большей части России и в странах ближнего зарубежья проходит сезон вечерней видимости Международной космической станции!" – пояснили в Роскосмосе.

Чтобы заметить МКС, нужно смотреть на южную часть небосвода – станция пролетает с юго-запада на юго-восток. Видимый полет в отдельные дни будет длиться до шести минут.

Для москвичей такая возможность представится 17 мая в 23:21 (здесь и далее время московское), 18 мая – в 00:57 и в 22:33, 19 мая – в 21:46, 20 мая – в 22:34, 21 мая – в 21:47, 22 мая – в 22:35, 23 мая – в 21:48, а 25 мая – в 21:49.

Учитывая, что один оборот вокруг Земли МКС делает за полтора часа, жителям Сибири нужно начинать наблюдение немного позже, чем в столице России.