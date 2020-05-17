Власти Барнаула и городской водоканал подписали концессионное соглашение о расширении географии услуг водоснабжения и водоотведения, которые оказывает организация, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Согласно тексту документа, с 26 мая барнаульский водоканал станет оказывать услуги потребителям в пригородных поселках Бельмесево, Мохнатушка, Новомихайловка, Центральный, Черницк, Ягодное и селе Лебяжье.

"Сегодня износ инфраструктуры водоснабжения и водоотведения поселков находится на критическом уровне, а в воде, добываемой из подземных источников, зафиксирован высокий уровень содержания железа и марганца", – уточнили в городской администрации.

В мэрии рассчитывают, что водоканал сможет повысить качество поставляемой воды и сократить число коммунальных аварий на водопроводных сетях.

Соглашение предусматривает инвестиции в реконструкцию водопроводных и канализационных сетей, артезианского водозабора и станций очистки артезианской воды.

Сейчас ведется работа по согласованию тарифов и мер поддержки населения.