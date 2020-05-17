Власти Барнаула и городской водоканал подписали концессионное соглашение о расширении географии услуг водоснабжения и водоотведения, которые оказывает организация, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Согласно тексту документа, с 26 мая барнаульский водоканал станет оказывать услуги потребителям в пригородных поселках Бельмесево, Мохнатушка, Новомихайловка, Центральный, Черницк, Ягодное и селе Лебяжье.
"Сегодня износ инфраструктуры водоснабжения и водоотведения поселков находится на критическом уровне, а в воде, добываемой из подземных источников, зафиксирован высокий уровень содержания железа и марганца", – уточнили в городской администрации.
В мэрии рассчитывают, что водоканал сможет повысить качество поставляемой воды и сократить число коммунальных аварий на водопроводных сетях.
Соглашение предусматривает инвестиции в реконструкцию водопроводных и канализационных сетей, артезианского водозабора и станций очистки артезианской воды.
Сейчас ведется работа по согласованию тарифов и мер поддержки населения.
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